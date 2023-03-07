الدولار يرتفع وسط ترقب لشهادة رئيس الاحتياطي الاتحادي بالكونغرس
ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، قبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول، أمام الكونغرس، وسجل أكبر مكاسبه أمام الدولار الأسترالي بعدما أشار بنك الاحتياطي الأسترالي لقرب انتهاء دورته للتشديد النقدي.
وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.25% بعدما انخفض 0.26% في الجلسة الماضية.
وسجل الدولار مكاسب واسعة مع انخفاض كل من اليورو 0.22% إلى 1.0655 دولار، والإسترليني 0.32% إلى 1.19885 دولار، في حين زادت العملة الأمريكية 0.1% أمام الين الياباني إلى 136.05 ين.
وستأتي أبرز أحداث اليوم بالنسبة للدولار في وقت لاحق، عندما يبدأ باول اليوم الثلاثاء شهادته التي تستمر يومين أمام الكونغرس، إلا أن العامل الأهم في الأسبوع سيكون تقرير الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة لشهر فبراير/ شباط، المقرر صدوره يوم الجمعة المقبل.
وانخفض الدولار الأسترالي 1% إلى 0.6660 دولار أمريكي مسجلًا أدنى مستوياته منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول.