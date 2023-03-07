الدولار يرتفع وسط ترقب لشهادة رئيس الاحتياطي الاتحادي بالكونغرس

وسجل الدولار مكاسب واسعة مع انخفاض كل من اليورو 0.22% إلى 1.0655 دولار، والإسترليني 0.32% إلى 1.19885 دولار، في حين زادت العملة الأمريكية 0.1% أمام الين الياباني إلى 136.05 ين.

وستأتي أبرز أحداث اليوم بالنسبة للدولار في وقت لاحق، عندما يبدأ باول اليوم الثلاثاء شهادته التي تستمر يومين أمام الكونغرس، إلا أن العامل الأهم في الأسبوع سيكون تقرير الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة لشهر فبراير/ شباط، المقرر صدوره يوم الجمعة المقبل.

وانخفض الدولار الأسترالي 1% إلى 0.6660 دولار أمريكي مسجلًا أدنى مستوياته منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول.