افتتاح أول مصنع لتصنيع اللحوم النباتية بالكامل في دبي
افتتح في دبي، اليوم الجمعة، أول مصنع لتصنيع اللحوم النباتية بالكامل على مستوى الشرق الأوسط، تحت علامة "ثرايف".
وجرى تجهيز مصنع اللحوم النباتية "ثرايف" لدعم توفير هذه المنتجات وتلبية احتياجات ما يقرب من 30٪ من احتياجات السوق في دول الخليج.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإمارات الرسمية "وام"، "يأتي المصنع في إطار إستراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وسلامة الغذاء ونظم التغذية".
ووفقًا للوكالة، فإن "من شأن هذا الافتتاح أن يدعم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 ويسهم بتعزيز قدرة الدولة على مواكبة متطلبات المستقبل، وتحقيق الأمن الغذائي".
ويعد المصنع ـ الأول من نوعه لتصنيع اللحوم النباتية بالكامل ـ مشروعًا رائدًا ومبتكرًا في المنطقة، حيث سيوفر اللحوم النباتية الصحية والمستدامة، والمصنوعة محليًا بنكهات مختلفة مستوحاة من مطبخ منطقة الشرق الأوسط الصحي والمتنوع.
ونقلت الوكالة، عن مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة قولها "أطلقت دولة الإمارات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وأحد أهم أهدافها هو زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء وتطوير البنية التحتية لتعزيز كامل سلسلة القيمة الغذائية، وزيادة جاذبية الإمارات للاستثمارات في قطاع الغذاء، وتبني أحدث تقنيات الزراعة الحديثة من أجل تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار".
وأضافت الوزيرة أنه "مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات وفي ظل عام الاستدامة، تتخذ دولة الإمارات خطوات ملموسة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التنوع الغذائي ودعم تطوير عمليات الإنتاج الغذائي المستدامة. وفي هذا الصدد، يعد افتتاح أول مصنع لمجموعة (إفكو) في المنطقة للحوم النباتية بالكامل في دولة الإمارات، خطوة مهمة نحو تعزيز هذه الصناعة وتعزيز التنوع الغذائي والإنتاج المستدام له داخل الدولة"، بحسب تعبيرها.
وباعتباره أول مصنع للحوم النباتية في الشرق الأوسط، يستخدم "ثرايف" تقنيات متقدمة في مجال الغذاء من أجل توفير أغذية صحية مستدامة ومناسبة لأذواق المنطقة وثقافتها، بما يلبي احتياجات المستهلك المحلي.
وبحسب "وام"، تشير التقديرات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث العالمية إلى أن قيمة السوق العالمية للحوم النباتية قدرت بنحو 7.9 مليار دولار أمريكي في العام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.7 مليار دولار بحلول العام 2027.