افتتاح أول مصنع لتصنيع اللحوم النباتية بالكامل في دبي

افتتح في دبي، اليوم الجمعة، أول مصنع لتصنيع اللحوم النباتية بالكامل على مستوى الشرق الأوسط، تحت علامة "ثرايف".

وجرى تجهيز مصنع اللحوم النباتية "ثرايف" لدعم توفير هذه المنتجات وتلبية احتياجات ما يقرب من 30٪ من احتياجات السوق في دول الخليج.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإمارات الرسمية "وام"، "يأتي المصنع في إطار إستراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وسلامة الغذاء ونظم التغذية".

ووفقًا للوكالة، فإن "من شأن هذا الافتتاح أن يدعم الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 ويسهم بتعزيز قدرة الدولة على مواكبة متطلبات المستقبل، وتحقيق الأمن الغذائي".