الجنيه المصري يلتقط أنفاسه في السوق الموازي بعد تحرر الدولار من قبضة المضاربين

التقط الجنيه المصري أنفاسه في السوق الموازي للعملة ليتراوح حاليًا بين 31 و 30 جنيهًا، بدعم من إجراءات البنك المركزي الأخيرة، ومخاوف حائزي الدولار من تعرض السوق لأي اهتزازات مستقبلية.

وقالت 4 شركات صرافة مصرية، إن الدولار بدأ يتدفق إليهم من أفراد عاديين وتجار عملة على مدار الـ72 ساعة الماضية بعد غياب استمر لنحو شهر ونصف بسبب المضاربات المتبعة في السوق الموازي.

وعزت الشركات في حديثها لـ "إرم نيوز" زيادة التدفقات إلى رغبة حائزي الدولار في تحويله إلى العملة المحلية لشراء شهادات الاستثمار التي طرحتها البنوك بعائد سنوي يبدأ من 22.5 وحتى 25% .

وتراجع الدولار في السوق الموازي تدريجيًا من مستويات 35 جنيه إلى 31 خلال تعاملات اليوم السبت، وفق متعاملين في السوق.