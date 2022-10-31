سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. إلى أين؟

هبط الجنيه المصري إلى مستوى 23.8 جنيه مقابل الدولار ، بعد أن تحولت البلاد إلى ما يعرف بسعر الصرف المرن ، لكن كم سيبلغ الجنيه مستقبلا بحسب الخبراء؟

أولا سعر الصرف المرن يعني باختصار قدرة الدولة على التدخل عند الحاجة لمنع الهبوط الحاد ، أما بالنسبة لسعر الجنيه مستقبلا فيقول بنك جيه بي مورجان الأمريكي ، إنه يعتبر سعر الجنيه عادلا، ويتوقع تعديله تدريجيا إلى 23.5 للدولار بحلول نهاية العام، معتبرا أن سعر صرف الجنيه سيظل تحت الضغط خلال الأيام المقبلة إلى أن يستقر.