الذهب يرتفع متجها لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يناير

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، متجهة فيما يبدو لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف يناير/ كانون الثاني مع تراجع الدولار، بينما يقيّم المتعاملون احتمالات أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0550 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1839.39 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعا نحو 1.6% خلال الأسبوع حتى الآن.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1844.80 دولار.