الذهب يرتفع متجها لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يناير

الذهب يرتفع متجها لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يناير

رويترز
رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، متجهة فيما يبدو لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف يناير/ كانون الثاني مع تراجع الدولار، بينما يقيّم المتعاملون احتمالات أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0550 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1839.39 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعا نحو 1.6% خلال الأسبوع حتى الآن.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1844.80 دولار.

الذهب يرتفع متجها لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يناير
استقرار أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية

ويهدف رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم إلى عزوف المستثمرين عن ضخ أموال في الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.

ونزل مؤشر الدولار 0.2% متجها لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ يناير/ كانون الثاني، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 21 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.4% إلى 963.90 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4% مسجلا 1454.99 دولار.

ومن المنتظر أن تسجل المعادن الثلاثة مكاسب أسبوعية، لا سيما البلاتين الذي يتجه لتسجيل أفضل أسبوع منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.

اقتصاد

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com