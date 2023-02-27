الدولار يصعد.. وتوقعات استمرار رفع الفائدة الأمريكية تحرك سوق العملات

وزاد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل لدى المركزي الأمريكي لقياس التضخم، بنسبة 0.6% الشهر الماضي بعدما زاد 0.2% في كانون الأول/ ديسمبر.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسة، 0.038% إلى 105.21 مقتربًا من أعلى مستوى في 7 أسابيع البالغ 105.32 الذي لامسه يوم الجمعة، بعد نشر البيانات التي جاءت أعلى من المتوقع.

وزاد المؤشر 3% في فبراير/ شباط، ومن المنتظر أن ينهي سلسلة خسائر دامت 4 أشهر بينما يعدل المستثمرون توقعاتهم باستمرار ارتفاع الفائدة الأمريكية لفترة أطول.

وتتوقع الأسواق احتمال أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 5.4% في يوليو/ تموز، وأن تظل فوق الـ5% حتى نهاية العام.

واستقر اليورو دون تغير يذكر قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع البالغ 1.0536 دولار الذي سجله يوم الجمعة.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث معاملة عند 1.1943 دولار بانخفاض 0.01% خلال اليوم.