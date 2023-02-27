الدولار يصعد.. وتوقعات استمرار رفع الفائدة الأمريكية تحرك سوق العملات
استقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع، اليوم الإثنين، بعدما دعمت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، التوقعات، بأنه يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة، ارتفاعًا كبيرًا في إنفاق المستهلكين الأمريكيين في كانون الثاني/ يناير، مع تسارع وتيرة التضخم.
وزاد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل لدى المركزي الأمريكي لقياس التضخم، بنسبة 0.6% الشهر الماضي بعدما زاد 0.2% في كانون الأول/ ديسمبر.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسة، 0.038% إلى 105.21 مقتربًا من أعلى مستوى في 7 أسابيع البالغ 105.32 الذي لامسه يوم الجمعة، بعد نشر البيانات التي جاءت أعلى من المتوقع.
وزاد المؤشر 3% في فبراير/ شباط، ومن المنتظر أن ينهي سلسلة خسائر دامت 4 أشهر بينما يعدل المستثمرون توقعاتهم باستمرار ارتفاع الفائدة الأمريكية لفترة أطول.
وتتوقع الأسواق احتمال أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 5.4% في يوليو/ تموز، وأن تظل فوق الـ5% حتى نهاية العام.
واستقر اليورو دون تغير يذكر قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع البالغ 1.0536 دولار الذي سجله يوم الجمعة.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث معاملة عند 1.1943 دولار بانخفاض 0.01% خلال اليوم.
وارتفع الين الياباني 0.12% إلى 136.29 ين للدولار بعدما انخفض لأدنى مستوى في أكثر من شهرين عند 136.58 ين للدولار في وقت سابق من الجلسة.
وخسر الدولار الأسترالي 0.25% ليبلغ 0.671 دولار بعدما اقترب من أدنى مستوى في شهرين عند 0.6705 دولار. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.28 % أمام العملة الأمريكية إلى 0.614 دولار.