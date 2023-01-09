الروبل الروسي يرتفع في أول أيام العمل بالعام الجديد

الروبل الروسي يرتفع في أول أيام العمل بالعام الجديد

رويترز
رويترز

بدأ الروبل الروسي أول أيام التداول الكامل في العام الجديد على ارتفاع وصعد من مستويات هي الأكثر انخفاضا في 6 أشهر وصل إليها في تعاملات متقلبة أواخر 2022.

وتقدم الروبل 1.4% أمام الدولار بحلول الساعة الـ07:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين، ليصل إلى 71.08.

بعد تحركات غربية لوضع سقف لسعر النفط الروسي، خسر الروبل الروسي في ديسمبر/ كانون الأول 17% من قيمته

وارتفعت العملة الروسية 0.2% أمام اليورو إلى 76.01 واستقرت أمام اليوان الصيني إلى 10.44 في موسكو.

الروبل الروسي يرتفع في أول أيام العمل بالعام الجديد
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وبعد أن ظل الروبل لفترات طويلة من العام الماضي أفضل العملات أداء على مستوى العالم، خسر في ديسمبر/ كانون الأول 17% من قيمته، بعد تحركات غربية لوضع سقف لسعر النفط الروسي وحظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسية.

اقتصاد

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