الروبل الروسي يرتفع في أول أيام العمل بالعام الجديد

بدأ الروبل الروسي أول أيام التداول الكامل في العام الجديد على ارتفاع وصعد من مستويات هي الأكثر انخفاضا في 6 أشهر وصل إليها في تعاملات متقلبة أواخر 2022.

وتقدم الروبل 1.4% أمام الدولار بحلول الساعة الـ07:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين، ليصل إلى 71.08.