الروبل الروسي يرتفع في أول أيام العمل بالعام الجديد
بدأ الروبل الروسي أول أيام التداول الكامل في العام الجديد على ارتفاع وصعد من مستويات هي الأكثر انخفاضا في 6 أشهر وصل إليها في تعاملات متقلبة أواخر 2022.
وتقدم الروبل 1.4% أمام الدولار بحلول الساعة الـ07:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين، ليصل إلى 71.08.
بعد تحركات غربية لوضع سقف لسعر النفط الروسي، خسر الروبل الروسي في ديسمبر/ كانون الأول 17% من قيمته
وارتفعت العملة الروسية 0.2% أمام اليورو إلى 76.01 واستقرت أمام اليوان الصيني إلى 10.44 في موسكو.
وبعد أن ظل الروبل لفترات طويلة من العام الماضي أفضل العملات أداء على مستوى العالم، خسر في ديسمبر/ كانون الأول 17% من قيمته، بعد تحركات غربية لوضع سقف لسعر النفط الروسي وحظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسية.