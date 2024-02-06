الذهب يتراجع مع صعود الدولار

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة وبخفض المتعاملين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) سيخفض أسعار الفائدة بقوة هذا العام.

وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2025.24 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 02.16 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 25 يناير/ كانون الثاني في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2041.30 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الاثنين، أن نمو قطاع الخدمات الأمريكي انتعش في يناير، مع زيادة الطلبيات الجديدة، وارتفاع معدل التوظيف، ولكن يبدو أن الموردين يتخلفون عن الركب؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في 11 شهرا.