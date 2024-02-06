الذهب يتراجع مع صعود الدولار
استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة وبخفض المتعاملين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) سيخفض أسعار الفائدة بقوة هذا العام.
وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2025.24 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 02.16 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 25 يناير/ كانون الثاني في الجلسة السابقة.
وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2041.30 دولار للأوقية.
وأظهرت بيانات صدرت أمس الاثنين، أن نمو قطاع الخدمات الأمريكي انتعش في يناير، مع زيادة الطلبيات الجديدة، وارتفاع معدل التوظيف، ولكن يبدو أن الموردين يتخلفون عن الركب؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في 11 شهرا.
وقال اثنان من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن البنك المركزي الأمريكي ليس بحاجة إلى القلق المفرط بشأن أرقام النمو الاقتصادي والتوظيف، التي جاءت أعلى من المتوقع في الآونة الأخيرة، ويمكن أن يستغرق بعض الوقت قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة.
ودار مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في 3 أشهر؛ ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات فوق 4%.
ويترقب المستثمرون تعليقات مجموعة من المتحدثين باسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء، وعلى مدى بقية هذا الأسبوع، للحصول على مزيد من الدلائل حول توقيت خفض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 22.33 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 952.44 دولار، والبلاتين 0.2% إلى 898.53 دولار.