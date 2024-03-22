انخفاض أسعار الذهب وسط ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، وسط ارتفاع الدولار، لكنها تتجه لتسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع في 5 أسابيع.

يأتي ذلك بعدما تلقت الأسعار دعماً من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي على توقعاته لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وبحلول الساعة 0319 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2172.72 دولار للأوقية، لكنه ارتفع 0.8% منذ بداية الأسبوع.

بالتزامن مع ذلك، هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2174.30 دولار للأوقية، وفق "رويترز".

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع مقابل منافسيه ويتجه لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال ييب جون رونغ الخبير الاستراتيجي لدى "آي.جي" إن "التخفيضات القادمة في أسعار الفائدة تدعم بشكل عام أسعار الذهب.

وفي الوقت الراهن، يبدو أن الذهب في وضع يتم تسعيره فيه بصورة أعلى بكثير من قيمته العادلة مما قد يؤدي لبعض الهبوط على المدى القريب بعد موجة الارتفاع خلال الفترة الماضية".

وارتفعت أسعار الذهب، الخميس، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أشار صناع السياسة في المركزي الأمريكي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة.

وعادة ما ترتفع أسعار الذهب، الذي لا يدر عوائد، عندما تنخفض أسعار الفائدة لأن هذا يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 24.53 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.6% إلى 902.15 دولار وهوى البلاديوم 2.2% إلى 988.67 دولار.

وتتجه أسعار المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.