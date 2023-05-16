تراجع الذهب بعد إشارات على استمرار الفائدة المرتفعة

تراجعت أسعار الذهب قليلًا الثلاثاء، بعدما درس المتعاملون بعناية تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حول إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما حدَّت المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأمريكي وخطر التخلف عن السداد من خسائر السبائك.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2015.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0452 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 2020.40 دولار.

وقال مات سيمبسون، محلل السوق البارز في سيتي إندكس إن أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي قللوا من احتمالية خفض أسعار الفائدة هذا العام؛ ما دفع أسعار الذهب إلى الانخفاض قليلًا مضيفًا أن فشل المعدن النفيس في البقاء فوق المستوى القياسي السابق زعزع الثقة.