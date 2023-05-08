الدينار العراقي يواصل رحلة التعافي أمام الدولار

استمر سعر صرف الدينار العراقي بالتعافي أمام الدولار الأمريكي من خلال تعاملات البنوك وشركات الصيرفة في العاصمة بغداد.

وبلغ سعر صرف اليوم الاثنين 1440 دينارا لكل دولار بعد أن وصل سعر الصرف إلى 1670 دينارا لكل دولار العام الجاري.

التحسن الذي طرأ على سعر صرف الدينار جاء عقب إجراءات صارمة اتخذتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لوقف التقلبات التي طرأت على أسعار الصرف ولتوفير العملات الأجنبية في الأسواق المحلية.

وتبنى البنك المركزي العراقي نظاما لتدقيق وتحديد آليات بيع العملات الأجنبية والسيطرة على الحوالات الخارجية وحصرها بالتحويل الرسمي والضروري وزيادة مبيعات البنك ذاته من العملة الصعبة من خلال المنصة الإلكترونية لدى نافذة بيع العملة.

وفي فبراير/شباط الماضي صادق الحكومة العراقي على قرار بتعديل سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية إلى 1300 دينار صعودا من 1460 دينارا.