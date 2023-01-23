ارتفاع أسعار الذهب إثر تراجع الدولار وآمال تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة؛ ما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي مرة أخرى وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع للسياسة العامة يومي الـ31 من يناير/ كانون الثاني والأول من فبراير/ شباط في الوقت الذي يشير فيه أيضا إلى أن معركته ضد التضخم لم تنته بعد.