ارتفاع أسعار الذهب إثر تراجع الدولار وآمال تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة
ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعامل في الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين مدعوما بهبوط الدولار واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وارتفع سعر الذهب 0.1 في المئة إلى 1929.04 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة الـ00:14 بتوقيت غرينتش.
ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1929دولارا.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة؛ ما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأخرى.
ومن المتوقع أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي مرة أخرى وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع للسياسة العامة يومي الـ31 من يناير/ كانون الثاني والأول من فبراير/ شباط في الوقت الذي يشير فيه أيضا إلى أن معركته ضد التضخم لم تنته بعد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 24 دولارا للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 1041.75 دولار وارتفع البلاديوم واحدا في المئة إلى 1744.86 دولار.