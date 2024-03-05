سعر الذهب يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

بلغ سعر أونصة الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق، مدعومًا بوضعه كملاذ آمن قبل تخفيضات متوقعة لأسعار الفائدة الأمريكية.

وبُعيد الساعة 13,30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر أونصة الذهب إلى 2141,79 دولار، متجاوزًا ذروة سابقة بلغت 2135,39 دولار سُجّلت في بداية كانون الأول/ديسمبر.

وارتفعت قيمة الذهب الذي يعدّ محركاه الرئيسان شراء المجوهرات والاستثمارات، بنحو 15% مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي.

وبحسب "فرانس برس"، قال الخبير ريكاردو إيفانجيليستا من شركة "أكتيف تريدز" إن "المخاوف المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية وتحول التوقعات نحو تخفيضات مبكرة في أسعار الفائدة، غذت زيادة الطلب على المعدن الثمين؛ مما أدى إلى مسار سعره التصاعدي".

وأضاف إيفانجيليستا أنه "من بين هذه العوامل، تبرز أسعار الفائدة الأمريكية كعامل خطر رئيسٍ يؤثر على أسعار الذهب، مع تقييد الاتجاه الصعودي المحتمل بسبب عدم اليقين المحيط بخطط مجلس الاحتياطي الفدرالي لتفكيك سياسته النقدية التقييدية".