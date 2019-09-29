الجنيه المصري يرتفع بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة

ارتفع الجنيه المصري مقابل الدولار، اليوم الأحد، في اليوم الأول للتعاملات بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية نقطة مئوية كاملة.

وزاد الجنيه إلى 16.22 مقابل الدولار، مسجلًا أعلى مستوياته منذ الرابع من آذار/مارس 2017، من 16.26 جنيه، أمس السبت.

وقال مصرفي من القاهرة:“أعتقد أن ذلك بفعل التدفقات، حيث كان هناك بعض التدفقات اليوم“.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، الخميس الماضي، حيث هبطت فائدة الإيداع إلى 13.25 %، بينما تراجعت فائدة الإقراض إلى 14.25 %.

وقال مصرفي ثاٍن:“نشهد تدفق أموال ساخنة قبل أن تشهد العائدات مزيدًا من الهبوط، ولا تزال عائدات أذون الخزانة بالجنيه المصري الأكثر جاذبية على مستوى العالم“.

وأذون الخزانة بالجنيه المصري استثمار شائع بين المستثمرين الأجانب، نظرًا لعائداتها المرتفعة والاستقرار النسبي للجنيه.

وارتفعت الأسهم أيضًا في البورصة المصرية، اليوم الأحد، مع صعود المؤشر الرئيس 3.3 %، بعدما أخفقت احتجاجات ضد الحكومة تمت الدعوة إليها، الجمعة الماضية، في اكتساب قوة دافعة.

وهبطت عائدات أذون الخزانة بالجنيه المصري، مع تراجع متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يومًا إلى 15.605 % من 15.627 % في الأسبوع الماضي، بينما انخفض العائد على الأذون لأجل 273 يومًا إلى 15.261 % من 15.537 % قبل أسبوعين.

ويتم تداول الجنيه المصري في نطاق يديره البنك المركزي.