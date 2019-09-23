2.7 مليار دولار خسائر البورصة المصرية في يومين

خسرت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 44 مليار جنيه ما يُعادل 2.7 مليار دولار، خلال تعاملات اليوم الإثنين وأمس الأحد، وسط تراجع جماعي لكل المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب.

وجاءت خسارة القيمة السوقية لأسهم البورصة المصرية، اليوم الإثنين، نحو 8.2 مليار جنيه، فيما بلغت يوم أمس الأحد 36 مليار جنيه، وهبط رأس المال السوقي ليصل إلى مستوى (694.110) مليار جنيه.

وارتفعت اليوم الإثنين أسهم 25 شركة مقيدة، وهبطت 126 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة، وبلغ حجم التداول على الأسهم 336.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 31.9 ألف عملية لعدد 178 شركة.

وسجلت تعاملات المصريين 61.82% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.55%، والعرب على 5.63% خلال جلسة تداول اليوم.

واستحوذت المؤسسات على 57.30% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.69%، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 67.6 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 211.6 مليون جنيه.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة (16.5616) دولار أي ما يعادل (270) مليون جنيه، 16.5 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر ”إيجي إكس 30“ بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 13753 نقطة، بينما هبط مؤشر ”إيجي إكس 50“ بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة.

وانخفض مؤشر ”إيجي إكس 30 محدد الأوزان“ بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 16622 نقطة، كما نزل مؤشر ”إيجي إكس 30 للعائد الكلي“ بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 5014 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ”إيجي إكس 70“ بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 499 نقطة، وهبط مؤشر ”إيجي إكس 100“ بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 1334 نقطة، كما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.