تصعيد جديد.. ترامب يفرض رسومًا إضافية على بضائع صينية بـ300 مليار دولار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءًا من أول أيلول/ سبتمبر، وذلك بينما تستمر المحادثات الهادفة لتخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكتب ترامب على تويتر ”محادثات التجارة مستمرة وأثناء المحادثات ستبدأ الولايات المتحدة في الأول من سبتمبر فرض رسم صغير إضافي قدره 10% على بقية البضائع والمنتجات القادمة من الصين إلى بلدنا والبالغة 300 مليار دولار، هذا لا يشمل البضائع التي قيمتها 250 مليار دولار الخاضعة بالفعل لرسوم قدرها 25%“.

وفي سلسلة من التغريدات، عاب ترامب أيضًا على الصين عدم تنفيذ وعود لشراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية، وانتقد بشكل شخصي الرئيس الصيني شي جين بينغ لفشله في عمل المزيد لوقف مبيعات مادة فينتانيل المخدرة.

وأنهى مفاوضون أمريكيون وصينيون يومين من المحادثات في شنغهاي يوم الأربعاء بدون علامات تذكر على تحقيق تقدم رغم أن البلدين كليهما وصفا المفاوضات بأنها إيجابية، ومن المقرر عقد جولة أخرى من الاجتماعات بين المفاوضين في أيلول/ سبتمبر.

وتخوض الولايات المتحدة والصين حربًا تجارية تبادل خلالها البلدان فرض رسوم جمركية منذ العام الماضي، وتسببت التوترات في عرقلة سلاسل الإمدادات العالمية وأثارت اضطرابات في الأسواق المالية.