وست هام يعلن رسميًا انتقال ماركو أرناوتوفيتش إلى شنغهاي الصيني

وست هام يعلن رسميًا انتقال ماركو أرناوتوفيتش إلى شنغهاي الصيني

المصدر: فريق التحرير

كشف نادي وست هام الإنجليزي عن رحيل المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش عن صفوف الفريق، لينضم إلى شنغهاي الصيني.

وذكرت تقارير إعلامية أن قيمة صفقة انتقال اللاعب، البالغ من العمر 30 عامًا، تقدر بنحو 22 مليون جنيه إسترليني (27.6 مليون دولار).

وكان أرناوتوفيتش قد أبدى رغبته في الانتقال للفريق الصيني في كانون الثاني/يناير الماضي، لكن وست هام نجح في إبقاء اللاعب ضمن صفوفه لفترة أطول عبر تحسين بنود عقده.

ولدى تجدد المحاولة من قبل نادي شنغهاي، قرر وست هام بيع اللاعب، وسط احتمالات عدم شعوره بالسعادة مع الفريق الإنجليزي.

ولعب أرناوتوفيتش لموسمين مع وست هام، سجل خلالهما 22 هدفًا في 65 مباراة.

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