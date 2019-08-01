ترامب: رئيس مجلس الاحتياطي خذلنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول ”خذلنا“ بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء.

وأشار ترامب في تغريدة بعد ساعات قليلة من إصدار البنك المركزي الأمريكي أحدث بيان بشأن سياسته النقدية، إلى أن السوق كانت تريد إشارة إلى إطلاق ”دورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة“.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن ”الشيء الذي كانت السوق تريد أن تسمعه من جي (جيروم) هو أن هذه هي البداية لدورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة بما يجاري الصين والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول حول العالم“.

وتابع: ”كالمعتاد، فإن باول خذلنا، لكنه على الأقل ينهي التشديد الكمي الذي ما كان ينبغي أن يبدأ أصلًا“.