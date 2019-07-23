صعود الدولار يهبط بأسعار الذهب عالميًّا

سجلت أسعار الذهب، هبوطًا اليوم الثلاثاء، بفعل ارتفاع العملة الأمريكية (الدولار)؛ ما دفع بعض المستثمرين لبيع المعدن الأصفر من أجل جني الأرباح قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1415.15 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1415.40 دولار.

كما ارتفع مؤشر الدولار 0.2% إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبًا؛ ما شكل ضغطًا على أسعار الذهب، إذ يزيد ذلك تكلفة المعدن الثمين على حائزي العملات الأخرى.

وتجاوزت أسعار الذهب لفترة وجيزة مستوى 1450 دولارًا للمرة الأولى في أكثر من ست سنوات، الأسبوع الماضي بعد أن عزز جون وليامز رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك الآمال في خفض كبير لأسعار الفائدة.

لكن وليامز قال إن ”تعليقاته لم تكن بشأن تحرك فوري في الاجتماع المقبل“.

ومن المتوقع -على نطاق واسع- أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه الذي ينتهي في الـ 31 من يوليو/ تموز، لكن التوقعات بخفض أكبر بواقع 50 نقطة أساس زادت، وانحسرت بسبب إشارات مباينة من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.8 % إلى 16.21 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.7 % إلى 838.50 دولار.