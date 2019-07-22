توترات إيران ترفع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، إذ تلقى المعدن دعمًا من التوترات في الشرق الأوسط وضعف الأسواق المالية لكن ارتفاع الدولار يكبح المكاسب.

وارتفعت الأسعار الفورية للذهب 0.2% عند 1427.88 دولار للأوقية (الأونصة)، ولامس المعدن 1452.60 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوياته منذ أيار/ مايو 2013، قبل أن يغلق متراجعًا 1.5%.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% عند 1428.30 دولار للأوقية.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إنه احتجز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج بعد احتجاز بريطانيا لسفينة إيرانية في وقت سابق هذا الشهر؛ ما يزيد من حدة التوترات على مسار حيوي دولي لشحن النفط.

في غضون ذلك، تراجعت البورصات الآسيوية، اليوم الاثنين، مع خفض المستثمرين لتوقعاتهم بخفض كبير لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ودفعت احتمالات الخفض الأقل لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي الدولار للارتفاع؛ ما زيد تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1% إلى 16.37 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.9% إلى 850.97 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.8% إلى 1517.62 دولار.