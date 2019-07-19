الدولار يستقر بعد تنامي التكهنات بخفض أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية‎

تعافى الدولار الأمريكي قليلًا في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، بعد أن هوى بقوة عقب تصريحات تميل إلى التيسير النقدي من أحد صانعي السياسات الرئيسيين، عززت التوقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية في الشهر الجاري.

وفي مؤتمر للبنك المركزي أمس، دعا جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إلى ”إجراءات استباقية لتفادي التعامل مع تضخم وأسعار فائدة منخفضين للغاية“.

ودفع ذلك الدولار للتراجع قبل أن يتعافى قليلًا، بعد أن قال ممثل بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك في وقت لاحق إن تصريحات وليامز أكاديمية، وليست بشأن الاتجاه الفوري للسياسة.

واعتبر المستثمرون تصريحات وليامز بجانب تعليقات منفصلة أدلى بها ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مؤشرًا آخر على اتجاه المركزي الأمريكي صوب التيسير النقدي، مما يمهد الطريق أمام خفض كبير للفائدة بنهاية الشهر الجاري.

وتراجع اليورو 0.2 % إلى 1.1261 دولار، لكنه يظل مرتفعًا ضمن نطاقه الأسبوعي إذ يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، والذي بلغ أدنى مستوى في أسبوعين عند 96.648، إلى 96.855.

وأبلى الدولار بلاءً حسنًا على وجه الخصوص أمام الين، ليصعد 0.3 % إلى 107.60.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.3 % إلى 1.2515 دولار متخليًا عن قدر من التعافي الذي حققه أمس الخميس، حين صوت مشرعون بريطانيون بالموافقة على خطة من شأنها أن تزداد صعوبة أن يدفع رئيس الوزراء الجديد صوب الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.

وتسبب ضعف الدولار والتوقعات بتحول صوب التيسير النقدي في دورة أسعار الفائدة في ارتفاع العديد من عملات الأسواق الناشئة.

وارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة 0.35 % منذ بداية الأسبوع مسجلًا أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1657.07. وتراجع الدولار النيوزيلندي قليلًا إلى 0.6776 دولار أمريكي.

وارتفع الدولار النيوزيلندي ما يزيد عن 1% لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر هذا الأسبوع مع توقع المستثمرين بأن يعزز خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة جاذبية الدولار النيوزيلندي الذي يدر عائدًا أعلى.