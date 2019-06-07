الدولار يهبط لأدنى مستوى في شهرين ونصف بعد بيانات الوظائف الأمريكية‎

هبط مؤشر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، لأدنى مستوياته منذ 26 آذار/مارس الماضي، بعد تقرير لوزارة العمل الأمريكية، أظهر تباطؤ نمو الوظائف بشدة في أيار/مايو الماضي وارتفاع الأجور أقل من المتوقع.

ويشير التقرير الضعيف إلى أن خسارة قوة الدفع في النشاط الاقتصادي امتدت إلى سوق العمل، ما قد يعزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة العام الجاري.

ودفع تنامي التوقعات بخفض فائدة الدولار، للهبوط 1.11% منذ بداية الأسبوع الجاري.

وزادت الوظائف في القطاعات غير الزراعية 75 ألف وظيفة الشهر الماضي، لتنخفض دون مستوى مئة ألف وظيفة، المطلوب شهريًا لمواكبة النمو في عدد السكان الذين هم في سن العمل.