الإعلامي السعودي خالد السليمان يحذر من تغول المرأة في الوظائف على حساب الشباب (فيديو)

كشف ‏الكاتب والإعلامي السعودي ‎خالد السليمان، عن توجه بعض فروع شركات الاتصالات في المملكة لما أسماه ”تأنيث فروعها“، بحيث يصبح العنصر النسائي هو المسيطر على زمام الأمور.

وأبدى السليمان عبر استضافته على ”برنامج يا هلا“، بقناة خليجية، تخوفه من هذه الخطوة، ووصفها بأنها تمييز مبني على أسس تتناف مع الحق الذي نطالب به في تمكين المرأة.

وأشار الكاتب السعودي إلى أن هذا التوجه قد ينفذ في غضون شهرين من الآن، بحيث يصير جميع العاملين في الفترة الصباحية لدى بعض الشركات من السيدات، مبينا أن هذا الأمر فيه ظلم للشباب.

وحذر الكاتب من محاولات تعويض المرأة السعودية بطريقة تظلم شباب الجيل الحالي، مبينا أن سيدات الماضي هن من ظلمن، وليست بنات اليوم.

وتابع: من المهم أن نمنح المرأة الحق الكامل في الحصول على أي وظيفة تناسب مؤهلها العلمي وقدرتها وكفاءتها، وفي نفس الوقت لا نحرم الشباب لمجرد أننا نريد أن نمنح هذه الوظيفة لسيدة.‎

وقال إنه يخشى أن يتحول (تمكين المرأة) إلى (تفضيل) يُخلّ بمبدأ عدالة المنافسة على فرص العمل، ولا يعتمد معيارية الجدارة والأهلية والكفاءة في الاختيار بينها وبين الرجل.

يذكر أن فترة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، شهدت مكاسب كثيرة لدي السيدات حتى أصبحن سفراء بالخارج، ولهن الحق في القيادة والتوظيف وحضور المباريات والسفر بمفردهن وغيرها تنفيذاً لرؤية ”المملكة 2030″، بشكل مغاير تماما بما كانت عليه في السابق.

الكاتب #خالد_السليمان لـ #برنامج_ياهلا

بعض شركات الاتصات أصبح فيها (تأنيث للفروع)، وفي هذا تمييز مبني على أسس تتنافي مع الحق الذي نطالب به في تمكين المراة..@K_Alsuliman@hindkz#خليجية pic.twitter.com/a2meeZpWip — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 21, 2019

الكاتب #خالد_السليمان لـ #برنامج_ياهلا

من المهم أن نمنح المرأة الحق الكامل في الحصول على أي وظيفة تناسب مؤهلها العلمي وقدرتها وكفاءتها، وفي نفس الوقت ألا نحرم الشباب لمجرد أننا نريد أن نمنح هذه الوظيفة لسيدة..

@K_Alsuliman@hindkz#خليجية pic.twitter.com/s0reRulf0u — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 21, 2019