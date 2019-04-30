قال مصدران مطلعان إن سلطنة عمان تُجهز لإصدار سندات بالدولار الأمريكي، مع سعي السلطنة لاستغلال تحسن الظروف في الأسواق الناشئة من أجل تمويل عجز الميزانية.

وسيكون هذا أول إصدار سندات دولية للسلطنة في 2019.

واستنزفت خزانة السلطنة الأقل ثراء من جيرانها؛ بسبب انخفاض أسعار النفط على مدى السنوات القليلة الماضية، وزاد اعتماد البلاد على الاقتراض الخارجي لسد العجز المتزايد.

وقالت الحكومة في بداية العام، إنها تنوي تغطية 86 % من العجز المتوقع في ميزانية العام الجاري من خلال الاقتراض المحلي والخارجي. وهذا يوازي نحو 6.2 مليار دولار.

وقال أحد المصدرين إن إصدار السندات، الذي يتوقف توقيته وحجمه على ظروف السوق، جاهز بدرجة كبيرة، لكنه امتنع عن الكشف عن تفاصيل.