العملة الإيرانية تسجل انهيارًا جديدًا أمام العملات الأجنبية

سجلت العملة الإيرانية، صباح اليوم الأحد، انهيارًا جديدًا أمام العملات الأجنبية في أول يوم للتداول الرسمي لمحال الصيرفة في العاصمة طهران.

وذكرت وكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية الإيرانية، أن سعر شراء الدولار الأمريكي بلغ اليوم 143 ألف ريال إيراني، فيما بلغ سعر اليورو 161 ألف ريال، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 192 ألف ريال إيراني.

كما أشارت بعض المواقع الإيرانية التي تعرض سعر الدولار مقابل الريال إلى ارتفاع في سعر البيع والشراء صباح اليوم الأحد، فيما كانت قيمة الدولار الواحد حتى يوم الخميس الماضي بنحو 140 ألف ريال إيراني.

وقال محمد كشتي آرا، رئيس مركز المجوهرات، في مقابلة مع ”إيلنا“ عن اتجاه الدولار وسعر العملة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية: ”سعر أونصة العالم شهد استقراراً لبضعة أيام، لكنه شهد منذ صباح الأمس ارتفاعاً، وكان ذلك بسبب الزيادة في أسعار العملات المعدنية مساء أمس“.

واعتبر آرا أن الارتفاع الحاصل في سوق الذهب بسبب انهيار العملة الإيرانية أمام العملات الأجنبية وتحديداً الدولار الأمريكي، وقال إن ”سعر المسكوكة الذهبية ارتفع أكثر من 50 مليون ريال إيراني، أي زاد بمعدل 7.5%“.

ورأى أن ”الأخبار السياسية لإيران ونقص مبيعات النفط الإيراني، وكذلك التحول في رأس المال والسيولة إلى سوق الصرف الأجنبي، ساهمت في الارتفاع الأخير في سعر الصرف، ويمكن القول إن السبب الرئيس الذي ساهم في رفع أسعار الذهب هو الزيادة في سعر الصرف ”.

ويتوقع خبراء في الاقتصاد أن تشهد العملة الإيرانية تراجعاً كبيراً في الأسبوع المقبل مع دخول قرار واشنطن منع الدول الثمانية من شراء النفط الإيراني، حيز التنفيذ في الثاني من أيار/ مايو المقبل.