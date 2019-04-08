العملة الإيرانية تهوي بعد قرار ترامب ضد الحرس الثوري

هوت العملة الإيرانية (الريال)، مساء الاثنين، في العملات الأجنبية بسوق طهران الحر، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية والتعهد بمواصلة الضغط المالي على إيران بسبب دعمها للأنشطة الإرهابية.

وذكرت محال صيرفة بالعاصمة طهران في قنواتها الإعلامية عبر تطبيق تلغرام، إن ”سعر الدولار الأمريكي الواحد بلغت قيمة بيعه 145 ألف ريال إيراني بعدما كانت قيمته يوم أمس الأحد 138 ألف ريال“.

فيما بلغ سعر صرف اليورو بـ 163 ألف ريال إيراني، ووصلت قيمة الجنيه الاسترليني 194 ألف ريال إيراني.

ويرى خبراء اقتصاد في طهران أن العملة الإيرانية ستشهد هبوطً حادًا أمام العملات الأجنبية في مطلع مايو المقبل مع انتهاء فترة الاعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة لثماني دول لمواصلة شراء النفط الإيراني.