بتهمة التحريض على النظام.. طهران تبدأ محاكمة 3 أعضاء برابطة الكتاب الإيرانيين

عقدت المحكمة الثورية بالعاصمة الإيرانية طهران، السبت، أول جلسة لمحاكمة ثلاثة أعضاء برابطة الكتاب الإيرانيين، بتهمة التواطؤ والعمل ضد الأمن القومي والتحريض على النظام.

وقالت منظمة ”الدفاع عن السجناء المدنيين والسياسيين“ في إيران عبر موقعها الرسمي، إن ”فرع 28 من محكمة الثورة بطهران عقد الجلسة الأولى ضد ثلاثة أعضاء برابطة الكتاب الإيرانيين، ووجه لهم تهم التواطؤ والعمل ضد الأمن القومي والتحريض على النظام“.

وأضافت أن الجلسة عقدت برئاسة القاضي المتشدد محمد مقيسه، مشيرة إلى أن الكتاب هم ”بكتاش ابتين (شاعر) ورضا خاندان، وكيوان بازن“، منوهة إلى أن الجلسة الثانية ستعقد الأحد بحضور المتهمين.

ونقلت المنظمة عن مصدر مطلع قوله: إن القاضي المتشدد محمد مقيسه أكد أن ”محاكمة هؤلاء المتهمين ستكون بشكل منفرد“.

ورابطة الكتاب الإيرانيين هي منظمة غير حكومية، تتألف من كتاب ومترجمين ومحررين، تم الإعلان عنها رسميًا في عام 1968، بهدف تنظيم أمور الكتاب ومكافحة الرقابة.