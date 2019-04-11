الذهب يتماسك قرب أعلى مستوى في أسبوعين بفعل سياسات التيسير‎

انخفض الذهب اليوم الخميس، لكنه يجري تداوله قرب أعلى مستوى في أسبوعين بلغه في الجلسة السابقة، إذ غذى موقف البنكين المركزيين الأمريكي والأوروبي المائل للتيسير النقدي المخاوف من تباطؤ اقتصادي، وأبقى عوائد السندات العالمية والدولار تحت ضغوط.

وبحلول الساعة 07:33 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1304.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 28 مارس/آذار عند 1310.50 دولار في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 0.4 % إلى 1309.30 دولار للأوقية.

ويقبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين، لامسه في الجلسة السابقة بعد أن عزز محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) موقف البنك الذي يميل إلى التيسير في ظل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأربعاء، بعد نشر بيانات ضعيفة للتضخم تدعم قرار المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة.

كما هبطت سوق السندات الأوروبية بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على موقفه الذي يميل إلى تيسير السياسة النقدية، وأشار إلى مخاطر نزولية على اقتصاد منطقة اليورو.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاتين نحو 0.6 % في المعاملات الفورية ليرتفع إلى 905.98 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.2 % إلى 1385.05 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 0.2 % إلى 15.18 دولار للأوقية.