رويترز: مصر تنسحب من الجهود الأمريكية لتشكيل ”ناتو عربي“

قالت 4 مصادر مطلعة إن مصر انسحبت من الجهود الأمريكية لتشكيل ”الناتو العربي“ على غرار حلف شمال الأطلسي.

وذكر مصدر أن مصر ”أبلغت قرارها للولايات المتحدة والأطراف الأخرى المعنية بالتحالف الأمني في الشرق الأوسط المقترح تشكيله، قبل اجتماع عقد يوم الأحد في الرياض“.

وأضاف أن القاهرة ”لم ترسل وفدًا إلى الاجتماع وهو الأحدث في إطار السعي لإعطاء دفعة للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لجمع الحلفاء العرب في معاهدة أمنية وسياسية واقتصادية للتصدي لإيران“.

وقال مصدر عربي طلب عدم نشر اسمه على غرار بقية المصادر، إن مصر ”انسحبت لتشككها في جدية المبادرة، فهي لم تر بعد خطة أولية تحدد ملامح هذا التحالف“.

وتابع المصدر العربي أن ”الغموض المحيط بما إذا كان الرئيس ترامب سيفوز بولاية ثانية العام القادم واحتمال أن يتخلى من يخلفه عن المبادرة، عاملان ساهما في اتخاذ مصر القرار“.

وقال مصدر سعودي عن المبادرة ”إنها لا تسير كما ينبغي“.

ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن والبيت الأبيض على طلبات للتعليق حتى الآن.