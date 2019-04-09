حفيد موسوليني مرشح إلى الانتخابات الأوروبية

قال كايو غوليو شيزاري موسوليني، حفيد الديكتاتور الإيطالي بنيتو موسوليني، في مقابلة اليوم الثلاثاء مع صحيفة ال ميساجيرو، إنه سيترشح إلى الانتخابات الأوروبية في إطار حزب فراتيللي ديتاليا (أشقاء إيطاليا)، اليميني المتطرف الصغير.

وأضاف الضابط البحري السابق (50 عامًا) الذي كان يعمل على غواصة: إن ”الجميع يريدون وضع اسم موسوليني في صناديق الاقتراع“، في وقت يعترف فيه بأنه لم يمارس السياسة أبدًا، لكنه يقول إنه ”تنفس“ السياسة طوال حياته.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها العمل السياسي في إيطاليا شخص من أسرة موسوليني، فكايو غوليو شيزاري هو ابن عم اليساندرا موسوليني، حفيدة الدوتشي، النائبة الأوروبية منذ 2014، بعدما كانت عضوًا في مجلس الشيوخ ونائبة.

ويعتقد كايو غوليو شيزاري، المولود في الأرجنتين، أنه اختير ليس بسبب اسم عائلته، بل بسبب ”الاسم الأول“ أي يوليوس قيصر، وشعوره بالواجب وخبرته على الصعيد الدولي، ومن دون أن يكون منتشرًا بشكل واسع، فإن اسم غوليو شيزاري ليس نادرًا في إيطاليا.

وقال أيضًا إنه في حال فوزه بالانتخابات الأوروبية، وتماشيًا مع الخط السيادي لـ ”فراتيللي ديتاليا“، ”سأدافع عن المصلحة الوطنية في كل أفعالي وتصويتي“.