الذهب ينزل لأقل سعر في أسبوع بفعل صعود الدولار‎

تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، اليوم الخميس، تحت ضغط من صعود الدولار، لكن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وشبح إغلاق حكومي جديد في الولايات المتحدة أبقت المعدن الذي يُعد ملاذًا آمنًا فوق مستوى 1300 دولار المهم.

وبحلول الساعة 0631 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.2 % إلى 1303.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 29 كانون الثاني/يناير الماضي عند 1302.11 دولار. وكانت الأسعار نزلت 0.7 % في الجلسة السابقة في أكبر خسائرها ليوم واحد منذ 18 كانون الثاني/يناير الماضي.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1308.30 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 % في المعاملات الفورية إلى 1374 دولارًا للأوقية، واستقرت الفضة عند 15.65 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.1 % إلى 802.50 دولار.