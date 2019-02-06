الذهب يستقر بعدما أجج خطاب ترامب مخاوف الإغلاق الحكومي

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه لحالة الاتحاد، ببناء جدار حدودي، بينما لم يقدم سوى قليل من التوضيح بشأن المناقشات التجارية الجارية مع الصين، لكن ارتفاع الدولار حال دون تحقيق مكاسب للمعدن.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1314.30 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش.

واستقرت أيضًا العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1318.20 دولارًا للأوقية.

وتحدث ترامب في مجلس النواب في مواجهة خلاف سياسي بشأن مطالبته الديمقراطيين بإنهاء معارضتهم لتمويل جدار حدودي، يقول إنه ضروري لمنع الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وتسبب طلب ترامب تمويلًا قيمته 5.7 مليار دولار لجدار على الحدود المكسيكية في إغلاق جزئي للحكومة استمر 35 يومًا، وانتهى في 25 كانون الثاني/يناير الماضي، وهدد ترامب باستئنافه إذا لم يرضه سير المفاوضات.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين.

وانخفض السعر الفوري للبلاديوم 0.2 % إلى 1379 دولارًا للأوقية، وتراجعت الفضة 0.3 % إلى 15.79 دولارًا للأوقية في حين نزل البلاتين 0.1 % إلى 815 دولارًا.