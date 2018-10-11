لاغارد تحث على احتواء نزوح رؤوس الأموال “الحتمي” وسط مخاطر التجارة والفائدة‎

حثت مديرة صندوق النقد الدولي “كريستين لاغارد”، اليوم الخميس، الدول على “استخدام كل الأدوات” لمقاومة عواقب النزوح الحتمي لرؤوس الأموال وسط مخاطر تتعلق بالتجارة وأسعار الفائدة.

وصفت لاغارد، نزوح رؤوس الأموال هذا بـ”الحتمي”، إذ يتأهب العالم لتداعيات الخلافات التجارية وتحول البنوك المركزية الرئيسة في الغرب صوب دورة تشديد نقدي.

وأوصت بمزيد من المرونة بخصوص إدارة تدفقات رؤوس الأموال، مضيفة أن “بعض الأسواق الناشئة، مثل: دول جنوب شرق آسيا، أبدت تردّدًا في تفعيل مثل تلك القيود اعتقادًا منها بأنه ينبغي ألا تستخدم في غير الظروف الاستثنائية”.

وبشأن العملة الصينية، قالت لاغارد، إنها “تأمل أن تأخذ الصين بتوصية الصندوق بمواصلة التحرك صوب نظام يسمح بمزيد من المرونة في حركة اليوان”.

وأبلغت لاغارد مؤتمرًا صحفيًّا اليوم “نرى مزيدًا من الدول، ومن بينها الصين، تسمح لعملاتها بالتذبذب.”

وقالت “دعمنا تحرك الصين صوب مرونة العملة”، مضيفة أن صندوق النقد يشجع السلطات الصينية على “المضي في ذلك المسار”.