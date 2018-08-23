متحدث باسم أردوغان: تصريحات بولتون دليل على استهداف اقتصادي لتركيا

اعتبر إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الولايات المتحدة تستهدف شريكًا لها في حلف شمال الأطلسي في إطار حرب اقتصادية.

وقال كالين، ردًا على مقابلة أجراها مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون مع رويترز، “إن تصريحات بولتون بخصوص وضع اقتصاد تركيا هي دليل على أن الإدارة الأمريكية تستهدف أنقرة في إطار حرب اقتصادية”، مضيفًا “أن هذه السياسية تتعارض مع المبادئ الأساسية لحلف شمال الأطلسي ومع قيم الحلف”.

وأوضح المسؤول التركي، أن “إدارة دونالد ترامب برهنت على أنها تنوي استخدام التجارة والرسوم الجمركية والعقوبات لشن حرب تجارة عالمية”، مشيرًا إلى نزاعات مماثلة مع المكسيك وكندا وأوروبا والصين.

وأعرب في الوقت ذاته، أن تركيا “لا نية لديها لشن حرب تجارية مع أي طرف، لكن لا يمكن توقع أن تظل صامتة في مواجهة هجمات على اقتصادها وسلطتها القضائية”. مؤكدًا أن “أنقرة ستعمل مع بقية العالم في مواجهة الإجراءات المقيدة والعقابية التي تفرضها الإدارة الأمريكية”.

يشار إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، قال خلال زيارة إلى إسرائيل “إنه يشك في تعهد أمير قطر بتقديم دعم استثماري إلى تركيا قيمته 15 مليار دولار”، معتبرًا أنه “غير كافٍ على الإطلاق للتأثير على اقتصاد تركيا”.