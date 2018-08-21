الليرة التركية ترتفع قليلًا متجاهلة تصريحات ترامب بعدم تقديم تنازلات

ارتفعت الليرة التركية قليلًا مقابل الدولار في تعاملات هزيلة اليوم الثلاثاء، متجاهلة تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي استبعد فيها الموافقة على أي مطالب لتركيا مقابل الإفراج عن قس أمريكي محتجز.

وفي مقابلة مع رويترز أمس الاثنين، قال ترامب إنه غير مهتم بأن يُلحق موقفه الصارم أضرارًا بالاقتصاد الأوروبي واقتصادات الأسواق الناشئة في نهاية المطاف.

وبلغت العملة التركية 6.0700 ليرة للدولار بحلول الساعة الـ 0500 بتوقيت غرينتش، لترتفع بالمقارنة مع مستوى إغلاق عند 6.0865 أمس الاثنين، حين دخلت الأسواق التركية في عطلة عيد الأضحى التي تستمر بقية الأسبوع.

ولم يعلق مسؤولو الحكومة التركية على تصريحات ترامب في حديثهم بعد صلاة عيد الأضحى.