المتحدث باسم أردوغان: عدم اكتراث أمريكا بالقضاء التركي غير مقبول

اعتبر المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن ما وصفه بـ”عدم اكتراث” أمريكا بالقضاء التركي، “غير مقبول”.

وقال إبراهيم كالين، في بيان، إن واشنطن “أدلت بتصريحات وقدمت مطالب تعسفية في قضية القس المحتجز أندرو برانسون”، داعيًا الولايات المتحدة إلى “احترام استقلال القضاء التركي”.

وأضاف كالين: “حكم القانون يسري في تركيا وقضية أندرو برانسون مسألة قانونية. هناك عملية قانونية مستمرة مرتبطة بهذا الشخص”.

وجاءت تصريحاته بعد أن قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي إن تركيا ارتكبت “خطأ كبيرًا” بعدم الإفراج عن برانسون.

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توترًا في الفترة الأخيرة، بسبب قضية احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون، المحتجز منذ عام 2016. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متهمة إياهما بارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.