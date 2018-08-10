أردوغان يدعو الأتراك إلى شراء الليرة من أجل “النضال الوطني”

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك إلى تحويل العملة الصعبة والذهب إلى الليرة، اليوم الجمعة، محذرًا بأن الدولة سترد على من بدؤوا “حربًا اقتصادية” عليها.

وقال، متحدثًا أمام حشد في مدينة بايبورت شمال شرق البلاد، إن الدولار لن يعرقل مسيرة تركيا، واصفًا أزمة تراجع الليرة بأنها “نضال وطني”.

وتعهد أردوغان بالدفاع عن بلاده في مواجهة هجمات اقتصادية، وقال إن زيادة الإنتاج والصادرات والتوظيف، أفضل رد على التحديات التي تواجهها البلاد.

وأشار إلى أن تركيا تواجه تقلبًا ماليًا مصطنعًا، لكن المتحمسين لأسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي لن يفوزوا.

وتراجعت الليرة بعد تعليقات الرئيس التركي، إذ هبطت بحلول الساعة (12:18 بتوقيت غرينتش) نحو 9% عن اليوم السابق إلى 6.08 ليرة للدولار.