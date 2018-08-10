انخفاض الأسهم الأوروبية بعد تضرر البنوك من أزمة الليرة التركية

انخفضت الأسهم الأوروبية، صباح اليوم الجمعة، في الوقت الذي أثرت فيه مخاوف بشأن انخفاض الليرة التركية سلبيًا على السوق، مع وقوع البنوك الأكثر انكشافًا على أنقرة ضمن قائمة أكبر الأسهم الخاسرة.

وتراجعت أسهم “بي.إن.بي باريبا” الفرنسي و”أوني كريديت” الإيطالي و”بي.بي.في.إيه” الإسباني نحو 3%، بعد أن نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرًا قالت فيه إن “البنك المركزي الأوروبي قلق إزاء انكشافه على تركيا في ضوء انخفاض الليرة الكبير”.

وبينما تراجعت معظم القطاعات، تصدرت البنوك القطاعات المنخفضة ليتراجع مؤشر القطاع 1.3%.

وعند الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر “ستوكس” 600 الأوروبي 0.5%.

وقال جيم ريد وجيف كاي الخبيران الاقتصاديان لدى “دويتشه بنك” في مذكرة صادرة صباح اليوم: “ما زالت هناك تحركات كبيرة في تركيا وروسيا تمنع الجميع من الاستمتاع بالصيف”.

من جهة أخرى، انخفضت أسهم “كيه. إس” الألمانية لتعدين البوتاس 8.8% لتتذيل المؤشر “ستوكس” جرّاء تحذير بشأن الأرباح.