رئيس البنك المركزي الإيراني يعلق على انهيار عملة بلاده المستمر 

خرج رئيس البنك المركزي الإيراني الجديد عبد الناصر همتي الذي تم تعيينه، اليوم الاثنين عن صمته، بعد انهيار العملة المحلية بشكل غير مسبوق، إذ تجاوز سعر الدولار الواحد 11540 “تومان”.

واعتبر همتي، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للبنك المركزي، ما حدث من تطورات في سوق العملات الأجنبية منذ يوم أمس، “مؤامرة يقوم بها أعداء إيران”، واصفاً ارتفاع العملات الأجنبية والذهب بأنه “غير طبيعي”.

وقال همتي إن “البنك المركزي وضع إستراتيجية جديدة ضمن أولوياته لمواجهة الفوضى التي يشهدها سوق الصرف الأجنبي والذهب والتي تحركها أيادي الأعداء من الخارج” حسب تعبيره.

وأضاف “أن هذه الأسعار لا تتناسب مع الحقائق الاقتصادية واحتياطي البلاد من العملة الأجنبية، وأنه يراقب بدقة هذه التطورات الناجمة في معظمها عن مؤامرة الأعداء والتي تستهدف زعزعة الاقتصاد الوطني وسلب الراحة النفسية من المواطنين”.

وقال نشطاء ووسائل إعلام رسمية إيرانية، إن بيان رئيس البنك المركزي الجديد بشأن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والتقلبات الحادة في أسعار العملات الأجنبية “لم يكن موفقًا”.

وانخفضت العملة الإيرانية إلى 112 ألفًا مقابل الدولار الواحد، بعد أن كانت 98 ألفًا مقابل الدولار السبت، في حين بلغ سعر الصرف الذي حددته الحكومة 44070 ريالًا مقابل الدولار الواحد، مقارنة بنحو 35186 في الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي.

وبات الاقتصاد الإيراني على حافة الانهيار مع استمرار تراجع العملة المحلية، خاصة في ظل اقتراب فرض الولايات المتحدة دفعة أولى من العقوبات الاقتصادية، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.