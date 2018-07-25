روحاني يقيل محافظ البنك المركزي الإيراني

أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، مرسومًا رئاسيًا بإعفاء محافظ البنك المركزي ولي الله سيف، من منصبه وتعيين عبد الناصر همتي بدلاً منه.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة تعديلات يجريها روحاني على الفريق الاقتصادي لحكومته، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأفاد بيان للرئاسة الإيرانية، نشره الموقع الرسمي، بأن “مجلس الوزراء الإيراني منح في اجتماعه الیوم الأربعاء الثقة لعبد الناصر همتي محافظًا للبنك المركزي، بعد إصدار روحاني مرسومًا بإعفاء ولي الله سيف من منصبه”.

وكانت وكالات أنباء إيرانية نقلت، أمس الثلاثاء، عن مصادر مطلعة قولها إن “الرئيس حسن روحاني سيقيل الأربعاء 3 وزراء ورئيس البنك المركزي الإيراني في إطار الإصلاحات الاقتصادية في البلاد”.