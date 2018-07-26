السعودية تطلق برنامج المتعاملين الأوليين بصكوك قيمتها 3.5 مليار ريال

قالت وزارة المالية السعودية إن المملكة بدأت بيع سندات حكومية بالعملة المحلية عبر برنامج “المتعاملين الأوليين” الجديد الهادف إلى زيادة الطلب على أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين فيها.

وقالت الوزارة، في بيان صدر في ساعة متأخرة أمس الأربعاء، إن مكتب إدارة الدين العام التابع لها أصدر سندات إسلامية قيمتها 3.5 مليار ريال (925 مليون دولار) لأجل خمس وسبع وعشر سنوات تحت ذلك النظام هذا الأسبوع، وذلك خلال عطائه الشهري.

وعملت خمسة بنوك محلية – مصرف الإنماء وبنك الجزيرة ومجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري والبنك السعودي البريطاني – للمرة الأولى كمتعاملين أوليين إذ اشتروا الصكوك مباشرة من الحكومة ثم صنعوا سوقًا لها على الفور عن طريق عرض أسعار بيع وشراء على المستثمرين الآخرين.

وأوضحت الوزارة أن منصة مزاد إلكترونية سمحت لأكثر من 20 مستثمرًا من المؤسسات المالية ومديري الأصول بتقديم العروض لحسابهم وحساب عملائهم.

وقالت “صناعة السوق… ستلعب دورًا فاعلًا في تنشيط الأسواق المالية ورفع مستوى السيولة في الأسواق الثانوية.”

وترغب السعودية في تطوير أسواق الديون الحكومية والتجارية وتعميقها؛ من أجل توسعة قطاعها المالي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية ومساعدة الحكومة في تمويل عجز الميزانية، وتسهيل حصول شركات القطاع الخاص على التمويل دون الاعتماد على البنوك.