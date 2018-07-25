السعودية توقف مؤقتاً كل شحنات النفط التي تمر في مضيق باب المندب

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس، إن المملكة قررت وقفاً مؤقتاً لكل شحنات النفط التي تمر في مضيق باب المندب بأثر فوري.

وقال الفالح إن ذلك القرار يأتي بعد تعرض ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر لهجوم من جماعة الحوثي يوم الأربعاء.

وأضاف أن الجهود جارية حالياً لتحريك ناقلة النفط التي أصيبت بأضرار إلى أقرب ميناء سعودي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وشدد، في بيان له نشرته الوكالة الرسمية، على أن المملكة ستعلق جميع شحنات النفط الخام التي تمر في مضيق المندب إلى أن تصبح الملاحة فيه آمنة.

وأكد أن تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية على ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وقال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في وقت سابق، إن ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام، تعرضتا لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر صباح الأربعاء، بعد عبورهما مضيق باب المندب.

وكانت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري” قد أفادت، الأربعاء، بأن إحدى ناقلاتها النفطية أُصيبت بأضرار طفيفة جراء حادث في البحر الأحمر.

وقالت “البحري” في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” اليوم:”تعلن شركة #البحري أن إحدى ناقلات النفط التابعة لها تعرضت صباح هذا اليوم الأربعاء 25/07/2018 إلى حادث خلال مرورها عبر البحر الأحمر”.

وأكدت الشركة “أنه -بحمد الله- لم ينتج عن هذا الحادث سوى أضرار بسيطة لم تسفر عن أي خسائر بشرية، أو بيئية”.