التحالف العربي: ميليشيا الحوثي تمنع سفينة غازولين من دخول ميناء الحديدة

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، إن ميليشيا الحوثي تعطل دخول سفينة غازولين إلى ميناء الحديدة (غرب)، منذ شهر.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، عن التحالف قوله إن” الميليشيا الحوثية تتعمد تعطيل دخول السفينة Carpe Diem LL لميناء الحديدة منذ شهر”.

وأوضح أن هذه السفينة تحمل مادة الغازولين، دون ذكر الجهة التابعة لها، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث سفن تتواجد بميناء الحديدة حاليًا، وستًا أخرَ بانتظار الدخول للميناء.

وأفاد بأنه قام بإصدار 6 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، منها تصريحان لميناء الحديدة.

ويخضع ميناء الحديدة اليمني، لسلطة الحوثيين، منذ نهاية عام 2014، في حين أطلقت القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي، قبل حوالي شهر ونصف الشهر، عملية عسكرية بهدف تحريره.

وينفذ التحالف، بقيادة السعودية، منذ عام 2015، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة مسلحي جماعة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني.

وخلفت الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.