بورصة السعودية: نسعى إلى تجنب وزن كبير جدًا لسهم “أرامكو” على المؤشر

أكد الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية، خالد الحصان اليوم الأربعاء، أن البورصة ستعمل على ضمان ألّا يكون وزن سهم شركة النفط الوطنية العملاقة “أرامكو” كبيرًا للغاية على المؤشر عندما تدرج الشركة أسهمها.

وقال الحصان في مؤتمر “يورومني” للأعمال في الرياض: “لدينا وسائل فنية للتعامل مع هذا الأمر”، لافتًا إلى أن إحدى الخطوات قد تتمثل في فرض “حد أقصى” لوزن السهم على المؤشر، ولم يذكر تفاصيل بشأن كيفية تطبيق مثل هذا السقف.

وتخطط السلطات السعودية لبيع 5% من أسهم “أرامكو” وإدراج الشركة في البورصة السعودية، وربما في واحدة أو أكثر من الأسواق الأجنبية في العام الحالي أو المقبل، في إطار إصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى خفض اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.

وقدرة البورصة السعودية على التعامل مع مثل هذا الإدراج الضخم، الذي قد يتضمن أكبر طرح عام أولي للأسهم في العالم، تشكّل مثار قلق كبير لدى المستثمرين.

وتبلغ قيمة البورصة المحلية حاليًا نحو 500 مليار دولار، بينما يتوقع مسؤولون أن تصل عملية البيع بإجمالي قيمة “أرامكو” إلى نحو تريليوني دولار.

وتمثل أسهم البتروكيماويات بالفعل نحو ربع قيمة السوق، من ثَمّ فإن الأسهم المرتبطة بالنفط قد تهيمن على السوق مع إدراج أرامكو، لينتهي بها المطاف إلى ارتباطها ارتباطًا شبه كامل بتحركات أسعار النفط، ما لم يتم اتخاذ خطوات تحول دون ذلك.

وأكد الحصان بيانات سابقة ذكرت أن البورصة اختبرت نظمًا فنية، وأن هذه النظم إضافة إلى البيئة التنظيمية جاهزة لإدراج “أرامكو”.

وكانت البورصة قد قالت سابقًا، إنها تأمل في أن تكون السوق الوحيدة في العالم، التي تُدرج فيها أسهم “أرامكو”، لكن الحكومة لم تذكر ما إن كان الإدراج سيقتصر على البورصة المحلية، ولم يناقش الحصان هذه المسألة اليوم الأربعاء.