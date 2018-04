تعرف على أول امرأة تم تعيينها في مجلس إدارة “أرامكو” السعودية (فيديو)

لم تبتعد شركة أرامكو السعودية عن أحد المبادئ الرئيسة التي تحكم رؤية 2030، بتعيينها امرأة للمرة الأولى ضمن 5 أعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة، في خطوة وصفت بالتاريخية.

وضمت التعيينات الجديدة، وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وبيتر إل. سيلا، وأندرو ان. ليفيرس، إضافة إلى إلسنهانز.

وتزامن تعيين لين لافرتي إلسنهانز التي وضعتها مجلة “فوربس” ضمن قائمة أكثر نساء العالم نفوذًا للعام 2008، مع سعي المملكة الحثيث لتميكن المرأة عبر تعيينها في مناصب قيادية لشركات ومؤسسات اقتصادية وتعليمية وخدمية تدير مفاصل الحياة في المملكة.

وشغلت إلسنهانز طيلة 28 عامًا، منصب نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع العالمي لدى “رويال داتش شل”.

كما شغلت منصب رئيس مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية لشركة “سونوكو” لتكرير النفط من 2008 إلى 2012، وهي المرأة الأولى التي شغلت هكذا منصب في الشركة الأمريكية.

وانضمت إلى مجلس إدارة “بيكر هيوز” من 2012 إلى يوليو تموز 2017. وتشغل مقعدا بمجلس إدارة جلاكسو سميثكلاين.

واعتبر تقرير لمجلة “فوربس” أن إلسنهانز وخلال عملها في منصب المدير التنفيذي لشركة “سونوكو” النفطية، أدارت حربًا لإنقاذ الشركة من التعثر.

وحصلت إلسنهانز على شهادة في الرياضيات التطبيقية من جامعة “رايس” الأمريكية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية “هارفارد” للأعمال. واشتهرت بلعبها كرة السلة في أثناء دراستها الثانوية والجامعية.

ولم تشكل إلسنهانز استثناء من القاعدة الجديدة التي تبنتها المملكة ذات الاتجاه المحافظ لتمكين المرأة، إذ عينت السوق المالية السعودية العام الماضي سارة السحيمي في منصب رئيسة مجلس الإدارة لتصبح أول سيدة ترأس مؤسسة مالية حكومية كبرى في المملكة.

كما تشغل لبنى العليان منصب عضو في مجلس إدارة “معادن” أكبر شركة تعدين في منطقة الخليج.

وأتى تعين رانيا نشار عام 2017 في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة “سامبا” المالية، كأول امرأة تتولى منصب الرئيس التنفيذي لبنك تجاري مدرج في المملكة، ضمن سياسة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وتهدف الإصلاحات في السعودية لزيادة نسبة السعوديات في القوة العاملة إلى 30% في السنوات المقبلة من 22% في الوقت الحالي.

ARA to present Gold Medal, Distinguished Alumni, Meritorious Service awards. Lynn Laverty Elsenhans’ passion and dedication to Rice, along with her estimable professional achievements, are simply remarkable. https://t.co/NbGzhb7URO https://t.co/Sd3r6PBgFh

— BaliPromotionCenter (@translatorbali) April 29, 2018