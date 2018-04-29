منهم امرأة.. تعرف على الأعضاء الجدد في مجلس إدارة شركة “أرامكو” السعودية

عين عملاق النفط السعودي شركة “أرامكو“، 5 أعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة، من بينهم امرأة شغلت منصبًا قياديًا في شركة “سونوكو” الأمريكية لتكرير النفط.

ويعتبر تعيين لين لافرتي إلسنهانز رئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية السابقة لشركة سونوكو الأمريكية لتكرير النفط من 2008 إلى 2012، خطوة تاريخة، تتزامن مع سعي السعودية الحثيث لتمكين المرأة.

ووفق رويترز، كانت إلسنهانز على قائمة فوربس للنساء الأكثر نفوذًا في العالم للعام 2008. وقبل عملها في سونوكو، شغلت منصب نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع العالمي لدى رويال داتش شل إذ عملت لأكثر من 28 عامًا.

وإضافة إلى لين لافرتي إلسنهانز، ضمت التعيينات الجديدة، وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وبيتر إل. سيلا، وأندرو ان. ليفيرس.

ويشغل محمد الجدعان منصب وزير المالية الحالي خلفًا لإبراهيم العساف، وكان شغل مناصب متعددة في المملكة منها رئاسته لهيئة السوق المالية السعودية.

ويشغل التويجري منذ العام 2016، منصب وزير الاقتصاد والتخطيط خلفًا لعادل الفقيه، وعمل التويجري في مناصب متعددة قبل تعيينه وزيرًا للاقتصاد، منها شغله لمناصب عليا في إدارة البنك السعودي البريطاني “ساب” وبنك “اتش اس بي سي”

وعمل بيتر إل. سيلا، في منصب رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة “شيفرون فيليبس كيميكال إل بي” من عام 2011 إلى 2017.

وشغل أندرو ان. ليفيرس. مناصب متعددة منها كبير الإداريين التنفيذيين لشركة “داو كيميكال” منذ عام 2004 وحتى الآن.

ومن المقرر أن ينضم الأعضاء الـ5 الجدد إلى مجلس إدارة أرامكو المكون من 11 عضوًا، واحتفظ 6 أعضاء بمناصبهم حتى الآن هم: وزير الطاقة والنفط السعودي خالد الفالح بمنصب رئيس مجلس الإدارة، وإبراهيم العساف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وأمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة، وياسر الرميان عضوًا، ومارك ستيورات عضوًا، واندروا اف.جي قولد عضوًا.

وذكرت وكالة رويترز ثلاثة من الأعضاء المغادرين للمجلس، هم: ماجد المنيف، المستشار بالديوان الملكي السعودي، وخالد السلطان، مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبيتر وويكي، المدير الإداري السابق بالبنك الدولي والنائب السابق لرئيس مؤسسة التمويل الدولية.

وتعد أرامكو -التي يقع مقرها الرئيس في مدينة الظهران السعودية- أكبر شركة في العالم من جهة القيمة السوقية بقيمة تقدر بنحو 10 تريليونات دولار، وفق ما نشرته مراكز أبحاث اقتصادية عالمية.

ومن المقرر أن تطرح أرامكو نحو 5% من قيمتها في اكتتاب عام أولي، في نهاية 2018 أو بداية 2019 وفق تصريحات مسؤولين في الشركة. وتسعى بورصات عالمية للفوز بهذا الطرح، فيما رجح مسؤولون أن تبدأ عملية الطرح داخل السوق السعودية.