البورصة السعودية تتراجع وقطاع العقارات يهبط بسوق دبي

هبط مؤشر سوق الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الأربعاء، مع اتجاه المستثمرين إلى بيع أسهم قيادية، بينما دفعت أسهم القطاع العقاري سوق دبي إلى التراجع.

وأغلق المؤشر السعودي منخفضًا واحدًا بالمائة، بعدما سجل أعلى مستوى في أكثر من عامين، في وقت سابق من الأسبوع.

وساهم سهم السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهو الأكبر في المؤشر، بقوة في التراجع، حيث هبط 0.9 بالمائة. وتضرر المؤشر أيضًا من هبوط سهمي سامبا والبنك الأهلي التجاري 3.2 و1.3 بالمائة بالترتيب.

وجذبت الأسهم السعودية تدفقات ضخمة في الأشهر القليلة الماضية؛ مما قاد المؤشر إلى الارتفاع بنحو 14 بالمائة، ترقبًا لبيانات لإدراج أسهم بعض الشركات على مؤشرات الأسواق الناشئة. لكن محللين يقولون إن المستثمرين بدأوا ينظرون في الأيام الأخيرة إلى أسعار بعض الأسهم في قطاعي البنوك والبتروكيماويات على أنها باهظة.

وقفز سهم لازوردي للمجوهرات 1.9 بالمائة، بعد أن اتفقت مع تمكين للصناعة والتجارة على السعر والشروط النهائية لاستحواذ الشركتين على شركة ازدياد العربية التجارية المنافسة.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3 بالمائة. وهبط سهم إعمار العقارية 1.5 بالمائة، بينما انخفض سهم داماك 2.2 بالمائة. وتراجع السهمان منذ بداية العام، وبلغت نسبة انخفاض سهم إعمار 17.3 بالمائة وداماك 18.2 بالمائة لأسباب كان أبرزها القلق بشأن آفاق سوق العقارات.

وكان السهم الأكثر نشاطًا في التعاملات المبكرة دريك آند سكل الذي هوى 9.4 بالمائة مسجلًا أدنى مستوياته منذ مايو أيار 2017.

جاء ذلك بعد بيان من الشركة بأن بعض المساهمين اقترحوا في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية زيادة رأس المال بمقدار 500 مليون درهم (136 مليون دولار)، عبر إصدار أسهم جديدة أو سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة تصل إلى مليار درهم.

وأغلق مؤشر بورصة أبوظبي منخفضًا 0.4 بالمائة. وهبط سهم اتصالات، وهو الأثقل وزنًا بين جميع الأسهم على المؤشر، 0.9 بالمائة، بعدما أعلنت الشركة، يوم الثلاثاء، استقرار أرباحها في الربع الأول من العام.

فيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

– السعودية.. انخفض المؤشر 1.0 بالمائة إلى 8233 نقطة.

– دبي.. نزل المؤشر 0.3 بالمائة إلى 3026 نقطة.

– أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.4 بالمائة إلى 4671 نقطة.

– الكويت.. زاد المؤشر 0.6 بالمائة إلى 4823 نقطة.

– سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.5 بالمائة إلى 4741 نقطة.

– البحرين.. هبط المؤشر 1.0 بالمائة إلى 1269 نقطة.