الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين وسط تعاملات انحصرت في نطاق ضيق اليوم الاثنين، في حين ارتفع الدولار بفضل عائدات سندات الخزانة الأمريكية، بينما انحسرت التوترات السياسية العالمية.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية نحو 0.1 في المئة إلى 1334.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 0649 بتوقيت غرينتش بعدما لامس في وقت سابق أقل مستوى منذ العاشر من أبريل/ نيسان عند 1331.70 دولار.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، نزل الذهب 0.2 في المئة إلى 1336.30 دولار للأوقية.

وقال محللون في ايه.إن.زد في مذكرة “نزلت أسعار الذهب لمستوياتها قبل أسبوع تقريبا مع انحسار التوترات السياسية وقوة الدولار الأمريكي”.

وجرى تداول الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسة يوم الاثنين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1 في المئة في التعاملات الفورية إلى 17.09 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين نحو 0.5 في المئة إلى 926.70 دولار للأوقية والبلاديوم 0.1 في المئة إلي 1031.22 دولار للأوقية.