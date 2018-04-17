اليورو يصعد لأعلى مستوى في 3 أسابيع والدولار يتراجع

ارتفع اليورو فوق 1.24 دولار ليصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات اقتصادية صينية قوية وانحسار المخاوف من شن ضربات أمريكية جديدة في سوريا؛ ما أنعش الإقبال على المخاطرة وأدى إلى تراجع الدولار.

وتأثرت العملة الأمريكية سلبًا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع عن محاولات الصين وروسيا التلاعب في عملتيهما، إذ يعتقد المستثمرون أن الإدارة الأمريكية تريد انخفاض العملة.

ودعم ذلك شراء اليورو وساهم في صعود العملة الأوروبية الموحدة 0.3% إلى 1.2412 دولار مسجلة أعلى مستوياتها منذ الـ28 من مارس/ آذار.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.2%.

ونزل الدولار أمام الجنيه الإسترليني وبعض العملات الآسيوية من بينها الوون الكوري الذي أقبل المتعاملون على شرائه بدعم آمال تراجع حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض الدولار أمام العملة اليابانية إلى 106.96 ين، مبتعدًا عن أعلى مستوياته في سبعة أسابيع البالغ 107.78 ين الذي لامسه يوم الجمعة، مع تأهب المتعاملين لاجتماع بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتتطلع طوكيو لتجنب دفعها في محادثات بخصوص اتفاق للتجارة الحرة لا يقتصر هدفه على فتح السوق فحسب، بل يشمل أيضًا السياسات النقدية وسياسات العملة.

لكن المتعاملين يتوقعون أن تضغط واشنطن على اليابان بعدما نشرت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرًا نصف سنوي عن العملة يوم الجمعة أبقى اليابان على قائمة مراقبة لاحتمال التلاعب.

واتهم ترامب روسيا والصين يوم الاثنين بخفض عملتيهما وإن كان اليوان ارتفع في الأشهر الأخيرة في حين أُرجعت موجة هبوط الروبل في الآونة الأخيرة بشكل كبير إلى العقوبات الأمريكية.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد الصيني 6.8% على أساس سنوي في الربع الأول من 2018، ليفوق النمو التوقعات قليلًا؛ لكنه لم يسجل تغيرًا يذكر عن الربع السابق.