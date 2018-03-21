“الاحتياطي الفدرالي الأمريكي” يعتزم زيادة معدلات الفائدة‎

المصدر: ا ف ب

ينتظر أن يعلن المجلس المالي للاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الذي يعقد أول اجتماع له منذ تولي رئيسه الجديد جيروم باول مهامه، اليوم الأربعاء، زيادة شبه مؤكدة لمعدلات الفوائد للمرة الأولى في 2018، وذلك لتفادي تضخم الاقتصاد بعد إجراءات الدعم التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب.

وكان باول، الذي خلف جانيت يلين في شباط/فبراير الماضي، قال أخيرًا أمام الكونغرس “ستكون هناك زيادات أخرى تدريجية”، بالنظر إلى “النمو الاقتصادي القوي” بدفع من “سياسة الموازنة التي باتت أكثر تحفيزًا”.

ومن المفترض أن يتراوح معدل الفائدة الجديد بين 1.50 و1.75%، وستكون الزيادة الخامسة منذ كانون الأول/ديسمبر 2016، بعد انتخاب ترامب.

وبالاضافة إلى هذه الزيادة المرتقب الإعلان عنها في بيان الساعة الـ 18:00 بتوقيت غرينتش، ستتركز أنظار خبراء الاقتصاد على التوقعات الاقتصادية الجديدة للاحتياطي الفدرالي سواء على صعيد النمو أو التضخم أو السياسة النقدية.

وتعود التوقعات الأخيرة بالنمو (2.5% للعام 2018 و2.1% لـ 2019) إلى كانون الأول/ديسمبر وكانت شملت خفض الضرائب الذي دعا اليه ترامب.

إلا أن الإدارة الأمريكية ومنذ ذلك التاريخ، أضافت 300 مليار دولار من النفقات العسكرية على عامين؛ ما سيشكل حافزًا جديدًا للاقتصاد.